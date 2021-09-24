Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

Как отмечается, проект оборонного бюджета в сумме $778 млрд поддержали 316 голосами, против было 113.

На этой неделе Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил ряд поправок к проекту. Среди предложений конгрессменов - санкции против «Северного потока-2», использование титана из Украины вместо ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты, и новые санкции против РФ и российских олигархов, высокопоставленных чиновников и медийных лиц.

Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление 300 миллионов долларов помощи в сфере безопасности Украине, а также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Палата представителей также включила в проект оборонного бюджета поправки, предусматривающие ограничения на операции с новым государственным долгом России как на первичном, так и на вторичном рынке. Запрет американцам покупать и продавать некоторые российские облигации, по замыслу конгрессменов, станет ответом на попытки России вмешаться в американские выборы.

Для окончательного утверждения документа нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.