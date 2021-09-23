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Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Вместе с тем в «зеленый список» добавили три неевропейские страны.

«После осмотра в соответствии с рекомендацией по постепенной отмены временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а Босния и Герцеговина и Молдова были удалены из списка «, - говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, это решение не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина.

 
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