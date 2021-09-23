В этом году, как и в прошлом, в Стокгольме не будет торжеств по поводу вручения Нобелевских медалей. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Нобелевский фонд.

В прошлом году торжества заменили преимущественно онлайн-мероприятиями.

В фонде надеются в этом году провести небольшую церемонию награждения, но без самих лауреатов. Церемонию будут транслировать по телевидению и цифровых платформах.

Лауреатов премии в области медицины, физики, химии, литературы, мира и экономики объявят в течение нобелевской недели – с 4 по 11 октября.

Нобелевскую премию начало по завещанию шведского изобретателя динамита и бизнесмена Альфреда Нобеля. Ее вручают с 1901 года.