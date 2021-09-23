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Хор Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви под руководством регента архимандрита Романа (Подлубняка) занял первое место на международном музыкальном фестивале в Польше.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, хор Киевских духовных школ завоевал первое место в категории академических хоров.

Ежегодный международный музыкальный фестиваль «Гайновские дни церковной музыки» собрал более 400 участников из Польши и Украины, среди которых были академические, молодежные и приходские хоры.

В исполнении хора Киевских духовных школ прозвучали песнопения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры «Взбранной Воеводе», «В молитвах Неусыпающую Богородицу», «Егда преставление»; стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, фрагмент акафиста Успения Пресвятой Богородицы, первый и девятый ирмосы канона Успения Пресвятой Богородицы.

Итогом фестивальной недели стали гала-концерты в Гайновке и Белостоке с участием хоров-победителей, на которых также выступил хор КДАиС.

 

Также хор Киевских духовных школ исполнил богослужебные песнопения за литургией в Супрасльском Благовещенском женском монастыре.

Как сообщалось ранее, «Гайновские дни церковной музыки» проводятся с 2002 года. Их задача - не только представить мастерство, но и религиозный, молитвенный характер церковной музыки. В 2018 году обладателем Гран-при 38-го фестиваля церковной музыки стал хоровой коллектив Киевской духовной академии под управлением архимандрита Романа (Подлубняка). В юбилейном 2021 году исполняемое хором песнопение стало лейтмотивом официального промо-ролика фестиваля.
ForUm

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