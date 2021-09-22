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В Полтаве Украинская Православная Церковь провела благотворительную ярмарку по сбору средств для онкобольных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, акция состоялась 21 сентября во дворе храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Благотворительная ярмарка организована волонтерами православного центра «Благо», который действует при Отделе социального служения и благотворительности Полтавской епархии УПЦ

«В Полтаве проведение благотворительных ярмарок уже стало доброй традицией. Средства, привлекаемые во время этих мероприятий, направляются на лечение онкобольных детей, помощь нуждающимся и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах», - поделились в епархии.

Как сообщалось ранее, на Полтавщине волонтеры УПЦ передали помощь детям-пациентам психиатрической больницы.

Также сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.

 

 
ForUm

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