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На Одесчине в селе Иванчанка 21 сентября неизвестные подожгли строящийся храм Украинской Православной Церкви в честь Святого Духа.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к поджогу храма.

«На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Тарутинского ОНП и сразу же приступили к расследованию данного правонарушения, за что верующие искренне благодарят. На данный момент правоохранительными органами проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к данному происшествию», – сообщили в епархии УПЦ.

Пожар оперативно погасили местные жители, что спасло храм от полного уничтожения. Огонь повредил часть церкви и частично уничтожил церковную утварь. 
ForUm

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