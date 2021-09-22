В Николаеве освящен крест и закладной камень будущего храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополит Питирим освятил крест и закладной камень под строительство и заложил капсулу с памятной грамотой в основание будущего храма.

Новый храм построят в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в микрорайоне Ялта города Николаев.

Архиерею сослужили секретарь Николаевской епархии протоиерей Петр Струкало, настоятель прихода протоиерей Олег Китюк и городское духовенство.

Как сообщалось ранее, в Киевской области отпраздновали 190 лет со дня освящения храма в честь Архистратига Божия Михаила селе Шандра и 30 лет со дня возобновления в нем богослужений.