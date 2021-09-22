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Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос предоставления США Украине комплекса «Железный купол» еще не решен.

Он отметил, что мир сейчас «трясет», но у Украины есть партнеры, которые стабильно поддерживают нашу позицию в вооруженном конфликте с Россией, сообщает «ДОМ».

«Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, насчет «Железного купола» рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США», – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, издание Politico сообщило, что в Конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год включили поправку, которая вынудит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая систему Iron Dome («Железный купол»).

В офисе президента после выхода материала Politico косвенно подтвердили, что такой вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в США.

 
ForUm

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