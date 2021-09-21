также в разделеРелигия
Юристы УПЦ разработали рекомендации по защите от рейдерских захватов 7
Епископ УПЦ рассказал, чему учит пример родителей Богородицы 6
Верующие УПЦ почтили память небесного покровителя Черкасчины 7
На Киевщине освятили новую часовню УПЦ и отпраздновали 190 лет храма 7
170 человек стали слушателями катехизаторских курсов при Киевских духовных школах 13
Митрополит Антоний назвал количество захваченных храмов УПЦ 6
Верующие УПЦ сегодня празднуют Рождество Богородицы 15
Священник УПЦ объяснил, в чем проявляется воля Божья в жизни человека 9
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы 34
На международном фестивале в Польше три хора УПЦ завоевали награды 29
Верующие УПЦ собирают деньги на лечение священника от рака 12
В РПЦ считают, что переход на латиницу для многих украинцев стал бы шоком 12
В Православной Церкви издадут 10 книг об истории украинского раскола 17
В Сумах Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию расстрелянного большевиками игумена 11
На Харьковщине освятили новый храм УПЦ 12
Кипрский митрополит объяснил, чем опасно вмешательство патриарха Варфоломея во внутреннюю жизнь Поместных Церквей 13
Сербский епископ призвал дать каноническую оценку действиям Варфоломея в Украине 10
В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей стремится к папским привилегиям и полномочиям 13

Сегодня в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы престольный праздник отметил Академический храм Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, торжества возглавил митрополит Антоний (Паканич).

Перед началом литургии на площади перед Академическим храмом был совершен водосвятный молебен.

За богослужением были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

За литургией молились преподаватели, студенты и воспитанники духовных школ, прихожане храма, паломники и гости Киево-Печерской лавры.

В конце богослужения перед иконой праздника был совершен чин славления, после чего митрополит Антоний поздравил присутствующих с престольным праздником Академического храма - главной аудитории для всех студентов и преподавателей Киевских духовных школ.

«Академический храм Рождества Пресвятой Богородицы является эталоном и образцом для студентов. А прихожане Академического храма - это образец для студентов духовных школ», - отметил владыка Антоний.

Управделами УПЦ поблагодарил ректора Киевских духовных школ епископа Сильвестра, благочинного храма и регента академического хора «за старания, молитвы и воспитание будущих пастырей Церкви Христовой» и призвал всегда оставаться верными Церкви Христовой.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
8
Теги