Сегодня в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы престольный праздник отметил Академический храм Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, торжества возглавил митрополит Антоний (Паканич).
Перед началом литургии на площади перед Академическим храмом был совершен водосвятный молебен.
За богослужением были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.
За литургией молились преподаватели, студенты и воспитанники духовных школ, прихожане храма, паломники и гости Киево-Печерской лавры.
В конце богослужения перед иконой праздника был совершен чин славления, после чего митрополит Антоний поздравил присутствующих с престольным праздником Академического храма - главной аудитории для всех студентов и преподавателей Киевских духовных школ.
«Академический храм Рождества Пресвятой Богородицы является эталоном и образцом для студентов. А прихожане Академического храма - это образец для студентов духовных школ», - отметил владыка Антоний.
Управделами УПЦ поблагодарил ректора Киевских духовных школ епископа Сильвестра, благочинного храма и регента академического хора «за старания, молитвы и воспитание будущих пастырей Церкви Христовой» и призвал всегда оставаться верными Церкви Христовой.
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