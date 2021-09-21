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Начался учебный год на Православно-катехизаторских курсах имени святителя Петра Могилы, действующих при Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в новом учебном году слушателями катехизаторских курсов стали 170 человек.

19 сентября, перед началом учебы, в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы был совершен праздничный молебен.

Богослужение возглавил ректор КДАиС епископ Сильвестр. Владыке сослужили заведующий курсов архимандрит Филарет (Волошин) и преподаватели в священном сане.

После молебна в актовом зале Киево-Печерской лавры состоялась встреча епископа Сильвестра с преподавателями и слушателями курсов. Владыка рассказал о цели и особенностях курсов, о важности обучения для мирян, ответил на заданные вопросы.

В память о встрече все присутствующие получили в подарок книгу митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам».

Как сообщалось ранее, с 3 октября года начнет работу Катехизаторское отделение Православно-катехизаторских курсов имени святителя Петра Могилы при Киевской духовной академии и семинарии. На учебу приглашаются миряне Украинской Православной Церкви.
ForUm

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