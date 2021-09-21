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Сегодня один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) - Рождество Пресвятой Богородицы.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Это первый праздник после индикта - церковного нового года, сообщает Центр информации УПЦ.

О рождении Пресвятой Богородицы пророчествовали за много веков до этого события. Пророчества из Ветхого Завета читаются в каждом православном храме на вечернем богослужении, накануне праздника.

 Дева Мария была долгожданным ребенком Иоакима и Анны. Семья жила в Назарете. Долгое время они были бездетными, семья была бесплодной. Евреи считали, что бездетность – это наказание Божие за тяжелые грехи. Супруги дожили до преклонных лет, но не переставали надеяться на милость Божию. Они пообещали Богу, что отдадут ребенка для служения в храм, если он родится.

Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм жертву Богу, но первосвященник отказался принимать ее, так как считал бездетного грешным и недостойным. Иоаким ушел в пустыню и со слезами молился о даровании ребенка, который снимет позор с их семьи. Святая Анна, узнав, о том, что случилось в храме, тоже плакала и молилась Господу.

Архангел Гавриил сообщил праведным супругам радостную новость - что их молитвы услышал Господь и у них родится Преблагословенная Дочь Мария. Так и произошло, ветхозаветные пророчества исполнились.

В этот день верующие прославляют Пресвятую Богородицу, обращают к Ней свои молитвы в надежде, что Пречистая никогда не оставит.
ForUm

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