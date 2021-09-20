Проведение саммита в «нормандском формате» в обозримом будущем выглядит проблематично, у него не будет добавленной стоимости, сообщил журналистам близкий к переговорам источник. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника, в ходе очередной видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел стран «нормандского формата» основным вопросом для обсуждения стала возможность проведения саммита глав государств «нормандской четверки». Он отметил, что на созыве нового саммита с лета прошлого года настаивает Украина, к которой весной присоединились ФРГ и Франция.

Комментируя итоги очередной видеоконференции политических советников и представителей МИД нормандского формата, которая состоялась 17 сентября 2021 года, он отметил, что «двухчасовые переговоры еще раз продемонстрировали, что в «нормандском формате» по-прежнему доминирует официально продвигаемая Берлином и Парижем «конструктивная неопределенность».

Как добавил собеседник журналистов, с учетом отказа Украины от выполнения решений предыдущего саммита в Париже для определения «смысла и содержания» новых переговоров на высшем уровне российская сторона предложила инициаторам представить проект итогового документа.

«Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к «ничтожным», как накануне заявила (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, результатам семилетней работы «нормандского формата» и в обозримом будущем весьма проблематичен», - сказал источник.

По словам источника, сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта.

«Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию», - заявил он.

«Французы и немцы дошли до того, что вычеркнули из проекта итогов предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит «в Украине», которое никем до этого не оспаривалось. Причем данную правку они сделали своей принципиальной позицией», - добавил собеседник журналистов.

По его словам, все попытки выяснить, как в соответствии с заявленной, в том числе публично канцлером Германии Ангелой Меркель, позицией о том, что Россия является стороной конфликта, участники переговорного процесса видят конкретный процесс урегулирования на основе минских соглашений, в которых об обязательствах России нет ни слова, наталкивались на упорное молчание.

В конечном итоге политические советники Германии и Франции предложили, чтобы российская сторона сама вписала себя в проект итогового документа в качестве агрессора и сама же написала себе обязательства по урегулированию конфликта, отметил источник.

«В конце концов, Дмитрий Козак обратился к украинскому представителю Андрею Ермаку с предложением попытаться сформулировать обязательства России по урегулированию конфликта с учетом неоднократных публичных заявлений официальных лиц Украины по этому вопросу. Совершенно неожиданно господин Ермак предпочел «засунуть голову в песок», сказав, что это должны сделать представители Германии и Франции», - сказал источник.

«В итоге от европейских коллег прозвучали предложения составить просто перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений, на которые должны ответить главы государств и правительств», - сказал источник, близкий к переговорам.

По словам источника, фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит.