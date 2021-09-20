также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы 16
На международном фестивале в Польше три хора УПЦ завоевали награды 6
Верующие УПЦ собирают деньги на лечение священника от рака 7
В РПЦ считают, что переход на латиницу для многих украинцев стал бы шоком 7
В Православной Церкви издадут 10 книг об истории украинского раскола 8
В Сумах Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию расстрелянного большевиками игумена 10
На Харьковщине освятили новый храм УПЦ 9
Кипрский митрополит объяснил, чем опасно вмешательство патриарха Варфоломея во внутреннюю жизнь Поместных Церквей 11
Сербский епископ призвал дать каноническую оценку действиям Варфоломея в Украине 9
В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей стремится к папским привилегиям и полномочиям 12
В Черниговской епархии сообщили о спланированной провокации против УПЦ 11
В Киево-Печерской лавре в праздник Рождества Богородицы состоится 6 литургий 10
УПЦ проведет круглый стол к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве 8
На Одесчине освятили новый храм УПЦ 14
В УПЦ расскажут, как помочь больным алкоголизмом и наркоманией 15
Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери 42
Митрополит Кипрской Церкви считает, что претензии Фанара на главенство в Православии антиканоничны 10
На Буковине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в честь чудотворной Боянской иконы Богородицы 10

Воля Божия проявляется в спасении каждой души, однако выбор человек делает самостоятельно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Задача человека - жить по воле Бога: исполнять Заповеди, по-евангельски относиться к ближнему, сохранять чистую совесть. Но тем не менее всегда находились (да и сейчас находятся) люди, стремящиеся видеть волю Божию на каждом жизненном шагу. Причём без какого бы то ни было отношения к спасению. Просто так, посреди житейской повседневности. Для них воля Божия - это непрерывное вмешательство Бога в их жизненный процесс. Она повсюду, всегда и во всём. Попал под дождь - воля Божия, поругался с женой - воля Божия, не на что собрать детей в школу - воля Божия, протекла крыша - воля Божия, пьяница-муж бьёт смертным боем - воля Божия…В общем, ни дать ни взять, идеальное оправдание лени, малодушия и инфантильности», - подчеркнул священник.

Отец Владимир напомнил, что человек наделен неотъемлемой свободой и воля Божия состоит в том, чтобы он непременно пользовался свободой на пользу себе и окружающим.

«Бог намеренно создал человека разумным и свободным, поэтому направлять свободу в правильное русло - воля Божия. Относиться сознательно ко всякому жизненному выбору, не бояться выбирать и брать на себя ответственность - воля Божия. Относиться к жизни творчески, с осознанием того, что только я сам отвечаю за то, как живу, - воля Божия. И даже в ошибках и негативном, болезненном жизненном опыте воля Божия, потому как зачастую, не ошибившись, крайне трудно понять и принять правду», - объяснил священник.

По его словам, воля Божия, с одной стороны, полностью согласуется со свободой человеческой, не подавляет её и не подменяет собой. С другой стороны, принять волю Божию такой, какая она есть, может только по-настоящему свободный человек, потому что малодушному и инфантильному под силу лишь оправдывать волей Бога собственное болезненное безволие.

«Христианин, безусловно, должен следовать воле Божией. Однако для этого он должен её знать и деятельно стремиться к её исполнению. И уж никак не пытаться рассмотреть её в ворохе малоценных житейских мелочей, превращая даже само понятие воли Божией в выражение без смысла, произносимое без толку и без нужды», - подытожил отец Владимир.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги