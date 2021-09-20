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Три хора Украинской Православной Церкви завоевали призовые места на 40-м юбилейном международном фестивале «Хайновские дни церковной музыки», который проходил 13-18 сентября в Польше.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», украинский камерный хор «София» из Киева получил гран-при фестиваля.

Среди призеров форума с более чем 400 участников - еще три церковных хора из Украины.

Первое место в категории академических хоров завоевал хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

В категории иностранных городских приходских хоров украинцам достались сразу две призовые награды. 1 место завоевал Митрополичий хор собора Благовещения Пресвятой Богородицы из Харькова под управлением Юлии Воскобойниковой - доктора искусствоведения, доцента Харьковской государственной академии культуры, преподавателя Харьковской духовной семинарии. 2 место - у хора при храме святого Николая Чудотворца из города Ирпень Киевской области под управлением Анны Кифенко.

Украинские хоры-победители также выступили на двух гала-концертах, состоявшихся в Хайнувке и в соборе святой Софии в Белостоке.

Как сообщалось ранее, «Хайновские дни церковной музыки» проводятся с 2002 года. Их задача - не только представить мастерство, но и религиозный, молитвенный характер церковной музыки. В 2018 году обладателем Гран-при 38-го фестиваля церковной музыки стал хоровой коллектив Киевской духовной академии под управлением архимандрита Романа (Подлубняка). В юбилейном 2021 году исполняемое хором песнопение стало лейтмотивом официального промо-ролика фестиваля.
ForUm

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