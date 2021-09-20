В мире по состоянию на утро 20 сентября количество случаев заражения коронавирусом превысило 229,29 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, передает Укринформ.
Согласно этим данным, в мире зафиксированы 229293200 случаев COVID-19, в частности 4705498 летальных, выздоровели 205931963 человека.
Больше всего случаев коронавируса с начала пандемии подтверждено в США (42900906), Индии (33478419), Бразилии (21239783).
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