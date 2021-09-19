В Киевской духовной академии 28 сентября пройдет научный круглый стол на тему «Роль православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на novomuchenik.org.ua, круглый стол приурочен к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве.

Целью мероприятия является изучение роли и участия православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны.

Организаторами круглого стола выступают Киевская духовная академия и семинария и Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века.

Планируется рассмотреть темы: Бабий Яр как место памяти и общая Голгофа ХХ века; Участие православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от погромов и Холокоста в ХХ веке; Православные «праведники народов мира» в Украине: подвиг и память; Православные священники и верующие, расстрелянные нацистами вместе с евреями и представителями других народов в Бабьем Яру в Киеве.

Начало мероприятия в 11.00 в помещение Церковно-археологического музея КДА по улице Лаврская, 15, корпус 63.