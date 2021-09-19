На Одесчине в селе Оксамитное Болградского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика и целителя Пантелеимона.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу сообщает Одесской епархии, чин освящения совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.
Митрополит Агафангел поздравил жителей с освящением храма и вручил церковные награды благотворителям и активным участникам восстановления святыни.
Как сообщалось, на Виннитчине в селе Дружелюбовка митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матеры «Неопалимая Купина».
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