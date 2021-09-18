Действия Фанара в Украине помогли многим еще острее осознать дар единства.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Об этом Святейший Патриарх Кирилл сказал на открытии конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает patriarchia.ru.

Патриарх подчеркнул, что перед лицом возникшего в мировом Православии раскола Русская Православная Церковь остается единой и консолидированной, а произошедшие в Украине события «помогли многим в нашей Церкви еще острее осознать тот дар единства, который мы унаследовали от нашей тысячелетней истории».

«В Украинской Православной Церкви наблюдаем поразительную сплоченность епископата, клира, монашествующих и мирян. Несмотря на массированную агрессивную пропаганду и политическое давление, направленное против единства с Русской Православной Церковью, народ церковный, являющийся подлинным хранителем веры и благочестия, демонстрирует твердую волю это единство сохранять. Несмотря на то, что Украинская Православная Церковь подвергается дискриминации и гонениям, она продолжает прирастать новыми монастырями и приходами», добавил Предстоятель РПЦ.

Количество монастырей и приходов растет на всей канонической территории РПЦ, констатировал Патриарх Кирилл, и «видим в этом особый знак благоволения Божия к нашей Святой Церкви, которая восстала из пепла после семи десятилетий гонений и вот уже более тридцати лет возрождается, укрепляется и расширяется».