На Виннитчине в селе Дружелюбовка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матеры «Неопалимая Купина».
Фото: Винницкая епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, чин освящения возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.
После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.
Митрополит Варсонофий поздравил всех с освящением храма. Также владыка вручил настоятелю орден УПЦ святого князя Ярослава Мудрого, а прихожанам, которые принимали участие в строительстве храма - грамоты Предстоятеля УПЦ.
Как сообщалось, в Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Онуфрия Великого в селе Вербоватовка, а в Киеве появится храм в честь святителя Иоанна Шанхайского.
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