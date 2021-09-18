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На Виннитчине в селе Дружелюбовка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матеры «Неопалимая Купина». 

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, чин освящения возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий. 

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Варсонофий поздравил всех с освящением храма. Также владыка вручил настоятелю орден УПЦ святого князя Ярослава Мудрого, а прихожанам, которые принимали участие в строительстве храма - грамоты Предстоятеля УПЦ.

Как сообщалось, в Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Онуфрия Великого в селе Вербоватовка, а в Киеве появится храм в честь святителя Иоанна Шанхайского.
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