На Виннитчине в селе Дружелюбовка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матеры «Неопалимая Купина».

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, чин освящения возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Варсонофий поздравил всех с освящением храма. Также владыка вручил настоятелю орден УПЦ святого князя Ярослава Мудрого, а прихожанам, которые принимали участие в строительстве храма - грамоты Предстоятеля УПЦ.

Как сообщалось, в Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Онуфрия Великого в селе Вербоватовка, а в Киеве появится храм в честь святителя Иоанна Шанхайского.