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В Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Онуфрия Великого в селе Вербоватовка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения возглавили митрополит Ириней и епископ Андрей.

По окончании чина великого освящения владыка Ириней обратился к молящимся с проповедью и совершил в новоосвященном храме первую Божественную литургию. За богослужением были вознесены заупокойные прошения о новопреставленном митрополите Ровенском и Острожском Варфоломее.

Также в храме установили Грамоту, в которой указаны 125 человек, которые принимали участие в строительстве храма. Грамоту подписали иерархи епархии, после чего она была установлена при входе в храм, как история для будущих поколений.
ForUm

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