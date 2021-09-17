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Посольство Франции в Вашингтоне отменило прием, планировавшийся к годовщине решающей морской битвы в американской войне за независимость, после того, как стало известно о новом оборонительном союзе США, Великобритании и Австралии с контрактом на строительство субмарин для Австралии - и расторжении такого контракта с Францией, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

Прием, который планировался 17 сентября в резиденции посла для празднования 240-летия битвы на Капских островах, решающей морской битвы в американской войне за независимость, было отменено. Также уменьшили представительство на рецепции на фрегате в Балтиморе.

«Это не об обиде. Мы не в восторге, но это практичный способ адаптироваться. Мы изъяли некоторые вещи из программы и оставили некоторые другие», - неофициально прокомментировал представитель посольства.

Напомним, накануне стало известно, что новый оборонительный союз США, Великобритании и Австралии предусматривает в том числе контракт на строительство атомных подводных лодок для Австралии, что означает отстранение Парижа от прибыльного оборонного соглашения более чем 30 млрд долларов.

Глава МИД Франции после этого обвинил президента США Джо Байдена в том, что он «нанес удар в спину» и поступил, как его предшественник Дональд Трамп.

Министерства обороны и внешней политики в совместном коммюнике заявили, что это противоречит букве и духу сотрудничества между Францией и Австралией, особенно в то время, когда в регионе растут вызовы.

«Интересно, что именно сейчас годовщина того дня, когда 240 лет назад французский флот разбил британский в заливе Чесапик, что открыло возможности для победы при Йорктауне и в итоге независимости США», - отреагировал посол Франции в США Филипп Этьен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался смягчить напряжение, заявив, что США продолжают считать Францию ​​жизненно важным партнером в глобальных делах.

«Хочу подчеркнуть, что нет никакого регионального раскола, что разделяет интересы наших партнеров в Атлантическом и Тихоокеанском регионах, - отметил он. - Европейские страны играют важную роль в регионе. В частности Франция является жизненно важным партнером ..., и мы хотим использовать каждую возможность , чтобы углублять наше трансатлантическое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире».
ForUm

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