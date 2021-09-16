«Киевский районный суд» Крыма оштрафовал на 10 тыс. рублей крымскотатарского активиста Нури Халилова, который участвовал в стихийном собрании у здания ФСБ.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

«4 сентября у здания ФСБ я был задержан ОМОНом, 15 сентября состоялось судебное заседание, на котором суд назначил мне административный штраф в размере 10 тыс. рублей. Мы не согласны с ним (штрафом), поскольку он является неправомерным», - сообщил Халилов.

Адвокат Айдер Сулейманов отметил, что в протоколе задержания, на основании которого обвиняют Халилова, нет подписей полицейских. По этой причине протокол не имеет законной силы.

Кроме того, отметил Сулейманов, «суд» не удовлетворил ходатайство о вызове на заседание переводчика с крымскотатарского языка, а также так называемых прокурора, полицейских, составляли протоколы. Отклоненным был и вызов свидетелей, которые видели, что Халилов не участвовал в каком-то митинге, а пришел в здание ФСБ «как обычный гражданин, находясь там на абсолютно законных основаниях».

Заседание «суда» по делу Халилова назначено на пятницу, 17 сентября, в связи с его ходатайством давать показания на крымскотатарском языке.

«Будет приглашен переводчик для того, чтобы я мог воспользоваться своим правом давать показания на крымскотатарском языке», - сообщил активист.

Ранее «суд» в Симферополе уже выносил решение о штрафе участникам собрания у здания ФСБ в отношении двух активистов - Ибраима Чегертмы и Ислама Юрдамова.