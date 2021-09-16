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В октябре 2021 года в Украине стартует кампания по высадке миллиарда деревьев. Об этом заявил глава Гослесагентства Юрий Болоховец, сообщает Укринформ в четверг, 16 сентября.

«Речь идет о высадке в течение трех лет 1 млрд деревьев - это одна часть. И вторая часть - это создание в течение 10 лет 1 млн га новых лесов ... Фактически это большое лесное строительство. Это план экологического спасения нашей страны», - сказал Болоховец.

По его словам, Гослесагентство будет главным драйвером этой программы.

«Весной мы за одни сутки высадили 5 млн деревьев. Эта акция проходила в 110 странах мира. Украина была лидером; высадила 4 млн деревьев ... Только весной этого года Гослесагентство посадило 180 млн новых деревьев. Плюс другие пользователи. Осенью мы планируем дополнить (сделанное - ред.), высадив 30 млн деревьев», - добавил Болоховец.

В частности, работа начнется с подготовки качественного посадочного материала - потенциал Украины в этой сфере необходимо увеличить вдвое.

«Сегодня во Львове открывается первый семенной центр, где будут выращивать сеянцы по современным технологиям. У нас в планах - создать девять таких центров. До конца года будет сдан центр в Донецкой области и еще семь таких центров в различных регионах Украины», - пояснил Болоховец.
ForUm

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