В селе Крупское Черкасской области 14-летний подросток погиб при взрыве снаряда времен Второй мировой войны. Парень нашел взрывоопасный предмет и пытался его разобрать. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

«15 сентября около 19:00 поступило сообщение от медиков о том, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму несовместимую с жизнью. Такие ранения парень получил от взрыва осколочного снаряда», - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что юноша нашел снаряд с донным подрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны. Оставшись дома один, он решил снаряд разобрать. Мальчик ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался.

Взрыв услышали соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию и спасателей.

По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

Выясняются обстоятельства и детали происшествия.

Напоммним, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями.