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В Полтаве на уроке физкультуры умерла 10-летняя школьница. Об этом сообщает полиция области в четверг, 16 сентября.

«В полицию Полтавы 15 сентября поступила информация от медицинских работников Детской областной больницы, что в реанимации заведения умер 10-летний ребенок. Обстоятельства и причины смерти выясняет полиция», - сказано в сообщении.

Ребенок учился в лицее №33 Полтавского горсовета. На уроке физкультуры девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую. Девочку доставили в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство - ред.). В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.
ForUm

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