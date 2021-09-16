Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность получения Украиной системы противоракетной обороны «Железный купол».

Как передает УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

«Безусловно, что безопасность Украины, и все, что способно укрепить обороноспособность Украины, постоянно находится на повестке дня президента, премьер-министра и моей повестке дня и моего коллеги - министра обороны. Поэтому в Соединенных Штатах мы действительно поднимали вопрос, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную и противоракетную оборону, и в связи с этим обсуждались различные варианты технологий, которые Украина может получить или купить в Соединенных Штатах Америки, или при их содействии», - сказал Кулеба.

Как ранее сообщал ForUm, издание Politico сообщило, что в Конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год включили поправку, которая вынудит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая систему Iron Dome («Железный купол»).

В офисе президента после выхода материала Politico косвенно подтвердили, что такой вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в США.