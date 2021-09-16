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США могут предоставить Украине систему ПРО «Железный купол» 55

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность получения Украиной системы противоракетной обороны «Железный купол».

Как передает УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

«Безусловно, что безопасность Украины, и все, что способно укрепить обороноспособность Украины, постоянно находится на повестке дня президента, премьер-министра и моей повестке дня и моего коллеги - министра обороны. Поэтому в Соединенных Штатах мы действительно поднимали вопрос, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную и противоракетную оборону, и в связи с этим обсуждались различные варианты технологий, которые Украина может получить или купить в Соединенных Штатах Америки, или при их содействии», - сказал Кулеба.

Как ранее сообщал ForUm, издание Politico сообщило, что в Конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год включили поправку, которая вынудит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая систему Iron Dome («Железный купол»).

В офисе президента после выхода материала Politico косвенно подтвердили, что такой вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в США.

 

 
ForUm

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