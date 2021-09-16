В Браиловском монастыре Украинской Православной Церкви почтили память Винницких святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, митрополит Варсонофий возглавил Божественную литургию в Троицком соборе Браиловского женского монастыря.

Владыка поздравил насельниц Браиловского монастыря с престольным праздником нижнего храма в честь Антония и Феодосия Печерских.

Архиерею сослужили архиепископ Александр, секретарь Винницкой епархии архимандрит Аркадий, главы Барского, Хмельницкого, Жмеринского и Козятинского благочиний, духовенство епархии и гости в священном сане. За литургией также молились настоятельница обители игуменья Антония с сестрами и настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря Тульчинской епархии игуменья Серафима.

После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг монастыря, был совершен чин славления преподобных и Винницких святых. Также в этот день верующие отметили 31-ю годовщину возрождения женского монастыря в Браилове.