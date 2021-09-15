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Украинские суды сталкиваются с трудностями в осуществлении судебного контроля в ходе процедур банкротства физлиц. Для исправления сложившейся ситуации необходимо расширить полномочия суда и усовершенствовать существующие правовые механизмы. Об этом говорится в тематической статье судьи хозяйственного суда г. Киева Дениса Мандичева в «Судебно-Юридической газете».

Так, по словам судьи Мандичева, после открытия производства в деле о неплатежеспособности физических лиц, круг субъектов на которых распространяется судебный контроль, также расширяется. В процедуре появляется новая процессуальная фигура – арбитражный управляющий, на которого возлагается большой объем обязанностей согласно ст. 114 Кодекса Украины по процедурам банкротства. Судебный контроль за арбитражным управляющим заключается в оценке добросовестности и непредубежденности его действий. Вместе с тем, несмотря на важность этого вопроса, соответствующий процессуальный механизм обеспечения судебного контроля, в законодательстве до сих пор не разработан.

Распространенной проблемой при рассмотрении заявлений о банкротстве физлиц является то, что кредиторы не соглашаются с предложенным должником планом реструктуризации, т.к. предложения должника не удовлетворяют их ожиданиям (например, не учитывают процентов по кредитам). Обычно, неплатежеспособные физлица пытаются списать большую часть долгов, с чем кредиторы, понятное дело, не соглашаются и подают ходатайства о закрытии таких производств.

По мнению Мандичева, такое закрытие производства противоречит самой цели Книги IV Кодекса Украины по процедурам банкротства и не согласуется с принципами хозяйственного судопроизводства, в частности с принципом справедливости. Это ограничивает право физлица на восстановление своего финансового состояния. Судебный контроль на этой стадии заключается в оценке фактической состоятельности должника и реальности требований кредиторов - суд должен найти баланс между интересами кредиторов и финансовым состоянием неплатежеспособного должника. Однако у суда как «контролера» отсутствуют процессуальные инструменты для утверждения плана реструктуризации по собственной инициативе, в случае его соответствия предписаниям Кодекса. Соответствующие полномочия суда также нуждаются в расширении – считает автор статьи.
ForUm

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