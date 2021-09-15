На Житомирщине в Городницком ставропигиальном монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на , чин освящения храма совершил управделами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).
После освящения в новом храме совершили первую Божественную литургию.
Митрополит Антоний рассказал присутствующим о подвиге преподобного Симеона Столпника и призвал верующих к молитве и покаянию.
Священнослужители и миряне совершили крестный ход и праздничный молебен.
Новый храм построен по инициативе и трудами наместника монастыря архиепископа Городницкого Александра. В обители также выразили благодарность всем благотворителям, которые помогали в возведении церкви.
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