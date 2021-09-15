Президент США Джо Байден предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, но не получил от КНР ответа, пишет FT со ссылкой на информированные источники. Однако в Белом доме эту информацию опровергают.

По данным Financial Times, предложение Байден выдвинул во время 90-минутного телефонного разговора с Цзиньпинем на прошлой неделе. Таким образом, Вашингтон пытался выйти из тупика в китайско-американских отношениях, передает УНИАН.

Си Цзиньпинь предложение США не принял, зато настоял на смягчении риторики в отношении Пекина.

Звонок к китайскому лидеру состоялся через 7 месяцев после первого разговора между главами государств.

Сам Байден известен своей жесткой позицией в отношении политики коммунистического Китая, который ущемляет права нацменьшинств и демократическое движение в Гонконге.

Шестой собеседник издания подтвердил, что американский глава предложил встречу как одну из возможностей для дальнейшего взаимодействия с Си, и что президент США не ожидал такой немедленной реакции.

Байден хотел пообщаться с Си во время саммита «Большой двадцатки» в Италии, но президент КНР не покидал страну с момента начала пандемии – с начала 2020 года.

Один из источников FT предположил, что китайский президент просто не захотел брать на себя обязанности в конкретно указанный промежуток времени.

США разочарованы очевидной отсутствие интереса со стороны КНР к встрече, рассказали три информированные собеседники.

Как пишет Reuters, сам Байден эту информацию опроверг.

«Это неправда», – ответил глава США в ответ на вопросы журналистов.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан также отметил, что публикация не точно отражает суть звонка. Тогда как источник агентства подтвердил, что перевод телефонного разговора с Си был наоборот точным.

«Си, похоже, намекнул, что прежде всего надо улучшить тон и атмосферу отношений», – ответил собеседник Reuters.

Китайские государственные СМИ заявили, что Си сказал Байдену, что политика США в отношении Китая создает «серьезные трудности» для отношений, но добавили, что обе стороны согласились поддерживать частые контакты и попросили рабочие группы активизировать взаимодействие.

Накануне стало известно, что Байден созывает саммит «четверки» – давних союзников Америки и противников глобализационной политики Китая.