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На осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поступил запрос на проведение дебатов относительно политического преследования коренных народов в Крыму со стороны России, сообщает Укринформ.

«Поступил запрос на проведение срочных дебатов... по «политическому преследованию коренных народов в Крыму со стороны России», - сообщили в пресс-службе организации.

Кроме того, поступил запрос на проведение дебатов, в частности, о ситуации в Афганистане и об увеличении миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

Отмечается, что осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября в гибридном формате (частично онлайн, частично при физическом присутствии).

Как сообщалось, 3 и 4 сентября в Крыму задержали и вывезли в неизвестном направлении Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джелялова по подозрению в подрыве газопровода в селе Перевальном. Более суток о них ничего не было известно. Десятки людей, в том числе родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о похищенных. Более 50 из них были задержаны бойцами ОМОНа и доставлены в так называемые райотделы полиции г. Симферополь.

На 58 человек были составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ.

 
ForUm

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