Оккупанты планируют построить новый курортный город в Сакском районе Крыма.
Информацию о расположении нового города сообщил так называемый глава республики Сергей Аксенов, сообщает УП.
«Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населённый пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчёты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади», – заявил он.
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