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Европейскому Союзу ничего не остается, как вести переговоры с новыми руководителями Афганистана из движения «Талибан».

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европейском парламенте, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Афганский кризис не закончился. Чтобы иметь любой шанс повлиять на события, у нас нет другого выхода, кроме как сотрудничать с талибами», - сказал Боррель.

По его словам, Брюссель попытается скоординироваться с правительствами стран ЕС для организации дипломатического присутствия в Кабуле.

Министры иностранных дел ЕС установили условия для восстановления гуманитарной помощи и дипломатических связей с талибами, которые взяли под контроль Афганистан 15 августа, включая уважение прав человека, в частности прав женщин.

«Возможно, это чистый оксюморон говорить о правах человека, но это то, о чем мы должны их спросить», - сказал Боррель.

 
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