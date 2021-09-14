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В Израиле в медицинском центре Холона от осложнений при COVID-19 умер лидер местного движения противников вакцинации Хай Шаулян, сообщает УНИАН.

Мужчина неоднократно призывал всех не делать прививки от коронавируса. При этом он утверждал, что никакой пандемии вообще нет, а препараты, которыми призывают вакцинироваться, «ненужные и опасные».

После госпитализации Хай Шаулян рассказал, что подключен к кислородному аппарату: «Если я сниму его и пройду три метра, я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье».

Но даже несмотря на это, мужчина до последнего продолжал настаивать, что вакцинация – это заговор. Он просил считать покушением, если что-то с ним случиться.
ForUm

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