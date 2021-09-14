В течение двух недель Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рассмотрит решение о необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава НТГЭИ Федор Лапий, сообщает УНИАН.

По его словам, решение будет принято примерно через две недели. Эксперты рассмотрят возможность вакцинации детей от 12 лет и лиц из группы риска.

«По третьей дозе для лиц из группы риска тяжелого течения COVID-19, которые изначально плохо реагируют на вакцинацию, имеют низкую эффективность. Я не знаю, каким будет наше решение, но мы будем этот вопрос рассматривать относительно третьей дозы», - рассказал он.

Лапий отметил, что перерыв между двумя дозами должен быть около 6 месяцев.

В свою очередь главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине сейчас вакцин достаточно, чтобы вакцинировать все взрослое население.