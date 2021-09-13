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Благодаря Библии человек наполняет жизнь другими смыслами и идет ко спасению.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко в новом выпуске цикла духовных размышлений на Апостольские чтения.

Священник остановился на значимости для каждого из нас Библии, которая первой из книг вышла из печати, которая переведена на многие языки мира и которую, вместе с тем, в свое время больше всего стремились уничтожить.

«Эта Книга, особенно когда взглянем на ее древнерусские или западные средневековые фолианты, всегда была очень уважаема людьми», - отметил отец Александр и обратил внимание на ту кропотливую работу, которую осуществляют современные издатели, переводчики и художники, работая над изданием Библии.

«Святое Евангелие - это книга, которой мы вдохновляемся и идем ко спасению, - подчеркнул священник. - Мы учимся жить по-новому и оформлять жизни совсем другими смыслами, проводить жизнь другими категориями после прочтения евангельских страниц».

Отец Александр отметил, что и для людей ХХІ века Евангелие должно оставаться таким, каким его видели апостолы, без интерпретаций и изменений в угоду современным тенденциям.

 

«Ведь появилось много толкований и множество проповедников, которые пытаются его интерпретировать. Но для этого нам надо внимательно читать Евангелие и приближаться к тем, кто был ближе к той эпохи», - посоветовал протоиерей Александр Клименко и заметил, что знать Библию просто должен каждый на земле: «Эта Книга на самом деле изменила весь мир, перевернула старые страницы истории и открыла нам новую эпоху. Эта эпоха уже не будет никогда такой, какой была до Христа. Мир после Христа и Христа - это абсолютные разные миры, это теперь мир, который знает, что есть Бог, есть Тот, Кто любит нас, Кто приносит нам не кодекс законов и запретов, а кто отдает всего себя. Но нужно найти Его. Познакомиться с Ним можно на страницах именно этой книги».

Священник пожелал верующим остаться «наследниками апостола Павла в изучении Слова Божьего, его толковании и передаче всем тем, кто так этого ждет».
ForUm

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