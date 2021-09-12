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Испанская певица Мария Мендиола, известная по поп-группе 1980-х Baccara умерла в возрасте 69 лет. Об этом накануне сообщила ее парнерша по коллективу Кристина Севилья в Instagram.

"Могу только благодарить за всю ту любовь, что ты подарила мне", – написала Севилья в соцсети.

Как уточняет ВВС, Мария Мендиола скончалась в Мадриде в окружении членов своей семьи. Причины смерти не уточняются.

Мария Мендиола и певица Майте Матеос объединились в дуэт в 1977 году, когда они обе были танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура. Сначала они исполняли песни других коллективов, а наибольшую известность им принесла песня Yes Sir, I Can Boogie.

Также группа Baccara выступала на Евровидении в 1978 году, представляя Люксембург.

В начале 80-х дуэт распался на почве творческих разногласий, после чего Матеос начала выступать с другими партнершами. Мендиола после непродолжительного перерыва в работе также вернулась на сцену и, как и бывшая напарница, пыталась использовать бренд Baccara, выступая с другими вокалистками.

В 2011 году Мендиола начала сотрудничать с бывшей партнершей Матеос – Кристиной Севилья, в итоге именно этот дуэт продолжал гастролировать под именем Baccara до недавнего времени.
ForUm

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