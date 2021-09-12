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В уборной отделения полиции в Черноморске в субботу, 11 сентября, нашли тело мужчины.

Как сообщили в полиции Одесской области, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В отделении полиции 39-летний житель Черноморска находился как заявитель. Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где за несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Предварительная квалификация события - естественная смерть.

Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу.
ForUm

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