В уборной отделения полиции в Черноморске в субботу, 11 сентября, нашли тело мужчины.
Как сообщили в полиции Одесской области, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
В отделении полиции 39-летний житель Черноморска находился как заявитель. Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где за несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.
Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу.
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