также в разделеМир
Израиль вновь нанес удар по объектам ХАМАС 6
В Китае зафиксировали новый очаг заражения COVID-19 7
В Кот-д'Ивуаре разбился военный самолет 12
Меркель обвинила режим Лукашенко из-за наплыва беженцев 15
Дания полностью выходит из карантина 8
Годовщина терактов 11 сентября: Байден призвал США к единству 11
Литва расширила полномочия армии на границе 11
Столтенберг раскрыл причины стремительного падения Афганистана 28
Израиль обстрелял объекты ХАМАС 13
Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку из-за пожара в больнице 9
В России в жилом доме произошел взрыв: есть погибшие 10
США приостановили рейсы из Афганистана из-за случаев кори 14
В Швеции семье не разрешили назвать ребенка Владимир Путин 23
В Японии подтвердили первые 18 случаев заражения штаммом «эта» 25
В Гарварде определили лауреатов Шнобелевской премии-2021 85
Байден потребовал вакцинировать работников крупного бизнеса 15
В Газпроме заявили о завершении строительства «Северного потока-2» 128
ЕС исключил 4 страны Восточной Европы из списка, откуда разрешен въезд 27

Федеральное бюро расследований опубликовало доклад о терактах в США 11 сентября. Этого доклада страна ждала 20 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Документ рассказывает о материально-технической поддержке, оказанной двум саудовским угонщикам самолетов перед террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Также описываются контакты угонщиков с саудовскими сообщниками в США.

В документе описывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии. По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким угонщикам самолетов.

Отмечается, что в отчете Комиссии по терактам 11 сентября не было обнаружено "никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой". Но Комиссия отметила вероятность того, что это могли сделать благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.

Особое внимание было уделено первым двум угонщикам, прибывшим в США, Навафу аль-Хазми и Халиду аль-Михдхару.

В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в южную Калифорнию, они встретили в ресторане гражданина Саудовской Аравии по имени Омар аль-Баюми, который помог им найти и снять квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги