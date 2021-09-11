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Если хотим, чтобы был мир и покой в ​​душе, то надо всегда ставить на первое место Бога.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Предстоятель УПЦ отметил, что сегодня Церковь чтит великого Пророка и Предтечу Иоанна Крестителя и учит тому, что когда человек исповедует в своей жизни Истину, то любая скорбь приносит ей радость.

Как подчеркнул архипастырь, человек никого и ничто не может ставить на первое место - это место принадлежит Богу и Истине, которой является Господь наш Иисус Христос.

Его Блаженство в качестве примера привел поучительную историю из жизни одного монаха. 

«Этот монах исповедовал в монастыре людей, которые шли к нему из разных городов и сел. Однажды к нему пришел верующий, который, поисповедавшись, оставил несколько монет. Оказалось, что это были золотые царские монеты, и монах решил отнести их игумену для нужд обители.

Вот он идет к игумену, как он сам рассказал, и приходят к нему помыслы: «Оставь себе одну монету. Тебе надо лечить зубы, сделаешь себе коронки для зубов золотые, а не железные, которые вредят». Он послушал свои помыслы, - продолжил рассказывать Блаженнейший. - Пришел монах к себе в келью, помолился и лег отдыхать. Здесь ему приходит мысль: «Ты оставил монету на столе, а если придет вор в келью?» Он встал с кровати и спрятал в ящик монету. Но опять посещает его помысел: «Вор не найдет на столе, то насильно заберет у тебя монету». Он снова поднялся с постели, взял из ящика монету и положил в подушку. Вновь посещает помысел: «Как вор заходит, то ищет деньги или в ящике, или в подушке. Спрячь монету под матрас». Монах снова перепрятал монету. Но который раз приходит к нему помысел: «Вот заходит вор, где он ищет? Если в ящике нет, то в подушке, если там нет, то под матрасом. Надо скрыть монету под пол». Монах вырывает доску с пола в келье и там прячет золотую монету. Опять его посещает помысел. Так монах прятал ту монету до самого утра. Здесь уже услышал звонок на полунощницу, а он еще и глаз не закрыл, чтобы отдохнуть. Он встал, умылся, взял ту монету - и прямо к игумену. Отдал монету игумену, и в его душе вновь поселились мир и спокойствие».

Как отметил Митрополит Онуфрий, в душе, кроме желания жить с Богом, появляются и злые желания: наказать, украсть, обмануть, обидеть и тому подобное.

По его словам, кажется, что если бы нам досталась одна золотая монета, а еще лучше - десять, то бы были счастливы. «Но это не так. Как видим, золотая монета отвлекла внимание монаха от Бога к себе и этим обидела его. Именно поэтому монах потерял мир душевный. Так происходит с каждым», - добавил архипастырь.

«Если хотим, чтобы был мир и покой в ​​душе, то надо всегда ставить на первое место Бога. Как бы это не было коммерчески невыгодно, всегда на первом месте должен быть Бог и все должно служить Богу. Если что-то не служит Богу, то надо выгонять то из души, а не держать. И все свое внимание надо направлять к Богу», - призвал Предстоятель УПЦ и пожелал Божьей помощи в преодолении скорби и отстаивании истины.
ForUm

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