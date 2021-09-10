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Украинская Православная Церковь призывает главу Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского взять под личный контроль расследования захватов храмов УПЦ, в частности, рейдерский захват сторонниками ПЦУ Иоанно-Богословского храма на Виннитчине. 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vesti.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Управделами УПЦ подчеркнул, что события в Красноселке показывают состоятельность экспертного прогноза о негативных последствиях визита патриарха Варфоломея в Украину, который спровоцировал новую волну захватов храмов.

«Как мы видим, такой сценарий, к сожалению, начинает постепенно становиться реальностью. Поэтому мы и призывали патриарха Варфоломея отказаться от визита в Киев. Им было принято другое решение, и теперь он, в первую очередь, несет ответственность за новое горе и новые беды, посетившие православных верующих Украины. Неприятно поражает позиция некоторых правоохранителей, не желающих пресекать совершение соответствующих преступлений. Более того, подобное происходит уже не в первый раз: за последние годы десятки храмов УПЦ были захвачены при явном попустительстве сил правопорядка», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ просит главу МВД «взять под личный контроль как расследование захвата Иоанно-Богословского храма УПЦ в Красноселке, так и вопрос комплексного противодействия рейдерским атакам на церковное имущество во всех регионах Украины; сделать частью управленческого аудита МВД тематику качества реагирования областных управлений министерства на проблему захвата собственности религиозных общин УПЦ; обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к насильственным действиям при нападениях на храмы и верующих УПЦ (исполнителей, организаторов и соучастников соответствующих преступлений); обеспечить привлечение к ответственности чиновников областных ОГА, причастных к незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ».

В Украинской Православной Церкви предложили включить вопрос урегулирования проблемы рейдерских захватов церковного имущества в перечень тем, которые обсуждаются на уровне прямого контакта министра внутренних дел с Президентом Украины, «поскольку эта угроза является непосредственным вызовом общественной безопасности и стабильности в пределах всего нашего государства».

«Со своей стороны выражаем готовность к диалогу с правоохранительными органами по всем соответствующим вопросам. Ведь сохранить мир и спокойствие внутри украинского общества - в наших общих интересах», - подытожил управляющий делами УПЦ.

 
ForUm

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