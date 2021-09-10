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В Запорожской области на острове Хортица с 3 по 5 сентября состоялся слет православной молодежи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, организатором стал семейный отдел Запорожской епархии.

Мероприятие посвятили семейным ценностям.

Как объяснили в епархии, семья – это малая Церковь, но «в современном мире в последнее время слишком много усилий предъявляется для разрушения и дискредитации института семьи».

В мероприятии приняла участие запорожская и харьковская православная молодежь.

«По приезду всех ожидало знакомство друг с другом. И дальнейший совместный труд еще более сблизил и познакомил молодежь между собой. Вечером у костра все присутствующие могли услышать поучения пастырей, обсудить проблемы и радости семейной жизни в современном мире. Днем же молодежь могла поучаствовать в заплывах на каяках, скалолазании, пеших переходах по Хортице. В конце слета обещались встретиться вновь и не раз!» - рассказали в Запорожской епархии и пригласили всех активных юношей и девушек присоединяться к просветительским инициативам Церкви.
ForUm

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