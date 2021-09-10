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Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время введения жестких карантинных мер в целях сдерживания распространения коронавирусной болезни Украина не имела такого большого падения валового внутреннего продукта, как это произошло во многих странах мира.

Об этом президент сказал на конференции YES Brainstorming на тему «После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию», сообщает УНИАН.

«Скорую помощь от государства получила и наша экономика. Иммунитет которой выстоял без, действительно, финансовых поддержек крупных финансовых институтов, по крайней мере в это время, и других партнеров. Мы не получили финансовую помощь, но помогали своим гражданам, как могли, финансово. 8 тысяч гривен за фактически 8 минут через приложение «Дия». Находили дополнительные ресурсы, включая мозг и нестандартное мышление и не включая станок. У нас не было большого падения ВВП по сравнению с многими другими странами, которые имеют большие экономики и у которых нет, кстати, войны на Донбассе, и нет оккупированных территорий», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что адаптивный карантин, который ввело государство, стал адекватным карантином.

«Мы ввели локдаун в лучшее для этого время. Он не был долгим, столь болезненным, как во многих странах. Не ждали помощи от других. Я считаю, что это большая победа нашей страны. Мы были самостоятельны, и помогали другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправили в Италию своих медиков и необходимые средства без раздумий и всегда готовы помогать всем без исключения», - подчеркнул президент.
ForUm

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