Следователи Государственного бюро расследований выявили факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Киевской городской администрации при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре столицы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Установлено, что должностные лица Киевской городской администрации передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен.

Чиновники КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования Программы социально-экономического и культурного развития города Киева, в результате чего причинен материальный ущерб территориальной общине столицы.

Сегодня работники ГБР провели одновременные обыски в помещениях Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, а также коммунального предприятия «Киевское инвестиционное агентство».

Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).