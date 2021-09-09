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Украинская часть Комиссии стратегического партнерства Украины и США определила 3 ​​задачи своей дальнейшей работы: реформа комиссии, предоставление американской стороне украинского проекта Хартии стратегического партнерства и подготовка плана трансформации страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, передает Укринформ.

«Еще находясь в Вашингтоне я поручил созвать украинскую часть Комиссии стратегического партнерства, чтобы безотлагательно, не теряя ни одного часа, ни дня, начать работать над выполнением договоренности Президентов и над организацией заседания комиссии. Уже вчера (8 сентября. - Ред.) в МИД состоялось заседание украинской части комиссии. Мы поставили три задачи перед нашими коллегами из других министерств и ведомств, входящих в состав комиссии», - отметил он.

Такими задачами, по словам Кулебы, являются:

реформа комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной;

внесение на рассмотрение американской стороны украинского проекта совместной Хартии стратегического партнерства;

подготовка плана трансформации Украины, который был представлен Президентом Владимиром Зеленским в США для рассмотрения на заседании комиссии.

«План трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, которые сделают его сильнее, а Комиссия стратегического партнерства - это инструмент, где эти проекты могут быть рассмотрены на предмет поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации», - акцентировал министр.

Глава украинской дипломатии сообщил, что проведение первого за 3 года заседания комиссии и принятие Хартии стратегического партнерства Украины и США являются договоренностью Президентов двух стран. Соответствующее поручение получили Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Первая (хартия. - Ред.), напомню, была принята в 2008 году. Мы все с вами прекрасно понимаем, что мир изменился, вызовы изменились. Нам необходим новый базовый документ, который сделает наши отношения еще крепче, еще сильнее», - подчеркнул министр.

Он акцентировал, что комиссия будет усилена и изменена таким образом, чтобы лучше соответствовать вызовам, которые стоят перед двумя государствами, согласно договоренностям глав государств.
ForUm

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