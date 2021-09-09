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Истинная радость напрямую связана со смыслом жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Если человек атеист или агностик, то он иногда, даже незаметно для себя, становится гедонистом. Вершинами радости для него будет хорошая еда, крепкое здоровье, возможность покупать все, что хочешь, и делать все, что нравится. Но эти радости недолговечны. Чувство сытости временное, здоровье недолговечное, а когда приходят болезни, то уже ничего не хочется», - отметил митрополит Лука.

Владыка привел пример жизни Богородицы, которая знала «о том, что через Ее душу пройдет оружие боли за Сына Своего, но Она жила радостью того, что стала Матерью Спасителя мира».

Митрополит Лука рассказал о ложных радостях, которые человек обретает через грех.

«Дьявол не может дать людям радости, растворенной с любовью. Он дает только греховные «радости», пропитанные плотским наслаждением или душевной злобой и ненавистью. Самая страшная «радость» на свете, когда человек испытывает удовольствие от того, что другие страдают. Для падших ангелов нет большей «радости», чем оторвать людей от Бога, и находится очень много таких, кто ему эту радость доставляют», - подчеркнул архиерей.

По мнению владыки, вершина радости - это «данная нам от Христа возможность идти по Его стопам, иметь тесную духовную связь с Богом, с Богородицей, с ангельским миром и сонмом угодников Божьих», единство с Ним в Таинстве Евхаристии.
ForUm

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