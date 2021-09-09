Европейский суд по правам человека указал, что владелец учетной записи в социальной сети имеет особые обязанности по контролю за комментариями третьих лиц под постами, если решает сделать свой аккаунт публичным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская.

По ее словам, к данному выводу ЕСПЧ пришел в ходе рассмотрения дела о границах ответственности владельцев аккаунтов в социальных сетях из-за неприемлемых комментариев третьих лиц под постами.

Заявителем выступил французский депутат местного уровня и кандидат на выборы в парламент. Он был осужден за разжигание вражды из-за того, что немедленно не удалил комментарии третьих лиц с языком ненависти под своим постом в Facebook, в котором критиковал своего политического оппонента. Язык ненависти касался мусульманской общины, которая в комментариях была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе «наркоторговцев и проституток».

«По мнению ЕСПЧ, сознательно сделав свой аккаунт в Facebook общедоступным, и позволив, таким образом, своим друзьям, всего 1829 лицам, размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев. Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые должны были отслеживаться им еще тщательнее. Суд не увидел нарушения Конвенции в осуждении заявителя, который не удалял соответствующие комментарии в течение 6 недель», - написала Юдковская.

При этом, по ее словам, с таким выводом не согласилась одна судья. По ее мнению, применение «производной» ответственности владельца аккаунта в Facebook является угрозой для свободы слова, прежде всего в случае публичных лиц с очень большим количеством «друзей».

«Вывод об отсутствии нарушения статьи 10 Конвенции возлагает на владельца аккаунта тяжелую обязанность контроля и способен превратить его в цензор слов, написанных на его стене», - отметила Юдковская.