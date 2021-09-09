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В захваченном Иоанно-Богословском храме УПЦ села Красноселка на Виннитчине, активисты ПЦУ за два с половиной года не совершили не одной литургии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал настоятель храма священник Андрей Козюк в интервью mospat.ru.

«Со стороны ПЦУ за два с половиной года не было ни одной Литургии. То есть им храм не нужен - им нужно, чтобы в селе не было службы, чтобы вообще никто не служил», - отметил священник.

По словам отца Андрея, религиозное противостояние вокруг храма обострилось перед визитом патриарха Варфоломея.

«Они (ПЦУ - ред.) готовились перед самым приездом Варфоломея устроить захват. Опять же не получилось, потому что на коррупции поймали старосту села. На собрании депутатов единогласно решили снять старосту с должности, поэтому и организация захвата не получилась. А уже 3 сентября в нашем церковном доме начали окна ломать», - поделился благочинный Бершадского церковного округа Тульчинской епархии УПЦ протоиерей Олег Мураховский.

Прихожане УПЦ в Красноселке рассказали о ситуации вокруг захвата их храма. Они не понимают, почему должны отдать храм, они строили своими силами.

«У них такая задача, чтобы нашей общины вообще не было в селе», - отметила одна из прихожанок.

«Очень обидно и тяжело, что это делают люди, которые наши братья, сестры, соседи», - говорят в церковной общине УПЦ.

«Не захватывайте храмов, создавайте свое», – призвали прихожане Красноселки.

Как сообщалось ранее, 3 сентября сторонники ПЦУ захватили Иоанно-Богословский храм в Красноселке, ранее опечатанный полицией. На следующий день представители ПЦУ совершили в нем «благодарственный молебен» и заверили, что зашли в храм «на основании решения судов всех инстанций».

В Юротделе УПЦ заявили, что у красноселковской общины УПЦ есть намерение продолжить борьбу за свои права, и заявлять о победе сторонников ПЦУ преждевременно.
ForUm

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