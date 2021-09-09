также в разделеРелигия
УПЦ приняла участие в подготовке учебного пособия для борьбы с домашним насилием
Митрополит УПЦ рассказал, как найти настоящую радость 8
Прихожане УПЦ в Красноселке рассказали о ситуации вокруг захвата их храма сторонниками ПЦУ 6
На Виннитчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к Лядовскому скальному монастырю 7
Митрополит Онуфрий расскажет, как достичь мира в душе 7
Священник УПЦ рассказал, как исповедь и покаяние могут изменить жизнь человека 13
Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных 9
Митрополит Антоний объяснил, почему важно исповедоваться 11
Епископ УПЦ рассказал о героическом поступке Сербского Патриарха во время интронизации Черногорского митрополита 18
Митрополит Антоний объяснил, чем опасна зависть 14
В РПЦ считают, у антицерковных акций в Черногории и в Украине «общий почерк» 26
В Запорожье при поддержке УПЦ состоится марафон и велопробег 11
В Белоцерковской епархии УПЦ сгорел храм святого Иоанна Богослова 32
Юротдел УПЦ заявил, что община УПЦ в Красноселке продолжит борьбу за храм, захваченный ПЦУ 11
Митрополит УПЦ принял участие в торжествах Польской Церкви в честь священномученика Максима Горлицкого 11
Митрополит Антоний объяснил, что поможет избежать искушений 9
На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского 23
Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку необходимо подражать Богородице 12

Киевская духовная академия и семинария начала набор на Православно-катехизаторские курсы имени святителя Петра Могилы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, обучение будет проходить онлайн с помощью платформы Zoom.

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Сильвестра поступить на курсы могут все верующие Украинской Православной Церкви.

Цель курсов - заинтересовать верных УПЦ к углубленному изучению вероучения Православной Церкви и помочь учителям воскресных школ в преподавании.

 Обучение на Катехизаторском отделении начинается с 3 октября и будет длиться в ондайн-режиме еженедельно 3 года, после чего выпускники получат свидетельство установленного образца с подписью ректора КДАиС.

Программа предусматривает: 1-й год обучения - Катехизис (об основах православной веры), Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, Литургика (наука о церковном богослужении); 2-й год обучения - Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, догматическое богословие (углубленные знания о православной вере), Общецерковная история, патрология (наука о том, чему учили Святые Отцы); 3-й год обучения - основное богословие, сравнительное богословие, история Православия на Руси, новые религиозные движения.

Для тех, кто будет учиться на онлайн курсах, предлагаются также два факультатива: церковно-славянское чтение (с объяснением особенностей языка) и древнегреческий язык Нового Завета.

О правилах поступления и подробную информацию можно узнать на сайте Киевских духовных школ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги