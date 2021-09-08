Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы назначения и выплаты пожизненных государственных стипендий для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и о признании утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 № 139 и от 9 августа 2017 № 568». Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Пожизненные государственные стипендии с 1 июня 2021 назначены 26 гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» звание Праведника народов мира или Еврейской Радой Украины - звание Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра.

Также обеспечена их ежемесячная выплата по месту получения пенсии в размере трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, независимо от размера пенсии или заработной платы.

14 мая этого года Украина впервые отметила День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Институт национальной памяти сообщил, что на 1 января 2020 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста. В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.